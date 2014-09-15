По уточненным данным крымского избиркома явка на "выборах" в Крыму составила 52,91%,

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные обнародованные сегодня около полудня на сайта избирательной комиссии Крыма.

По данным сайта, это явка посчитанная по состоянию на 20 часов 14 сентября.

В то же время, согласно данным на 19 часов 14 сентября, явка избирателей составляла всего 45,26%.Читайте такжеЧубаров: Украинцы и крымские татары дружно бойкотировали "выборы" на оккупированном полуострове

Избирком также сообщает, что по предварительным итогам обработки чуть более 50% протоколов на «выборах» в так называемый Государственный совет Крыма лидирует крымское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» с результатом 71,04%, на втором месте крымское региональное отделение политической партии ЛДПР с результатом чуть больше 8%, остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.

На выборах по мажоритарным округам на всех округах лидируют с большим отрывом представители «Единой России».

Кроме того, сайт избиркома сообщает, что более 80 тысяч крымчан не нашли себя в списках и были внесены в них непосредственно в день выборов.

«Это связано с той спешкой, с которой выдавались паспорта граждан РФ», - заявил председатель избиркома Михаил Малышев.

Как сообщал УНИАН, утром 15 сентября сайт избирательной комиссии аннексированной Росией Крыма сообщил, что по состоянию на 19 часов 14 сентября явка на «выборах» составила около 46%. Таким образом, на избирательные участки пришли 612,8 тысяч крымчан. В то же сегодня утром избирком не мог сообщить данные явки на момент закрытия участков.Читайте также"Путин, верни Крым на место" - крымчане портят бюллетени на незаконных выборах (фото)

Справка УНИАН. РФ в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.