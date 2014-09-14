Украина призывает мир осудить "выборы" на оккупированной территории

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

«АР Крым и г.Севастополь были, есть и будут оставаться неотъемлемой частью суверенного Украинского государства, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины», - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что «так называемые "выборы", которые устроила Российская Федерация на территории нашего государства, являются нелегитимными, а их результаты с юридически-правовой точки зрения - ничтожными и не будут иметь никаких последствий для нынешнего статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь в рамках международно признанных границ».

Читайте такжеКрымчане идут на "выборы" под песни ГазмановаТакже в МИД отметили, что все причастные к организации и проведению "выборов" будут нести ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Украина призывает международное сообщество осудить проведение Российской Федерацией так называемых "выборов" в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

«Ожидаем также, что цивилизованный мир даст надлежащую оценку противоправным действиям российской оккупационной власти, продолжает притеснения, дискриминацию и репрессии против крымских татар, украинцев и представителей других национальностей, которые не смирились и никогда не смирятся с оккупацией АР Крым», - говорится в заявлении МИД. Также отмечается, что «на сегодня существует большое количество доказательств и свидетельств, которые подтверждают нарушение российской стороной взятых на себя международных обязательств в области прав человека, за которые российской стороне придется отвечать».