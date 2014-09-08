Порошенко: Причины потерь среди военных будут изучены, виновные не избегут наказания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время общения с военнослужащими Первой оперативной бригады Национальной гвардии, 9-м и 23-м батальонами территориальной обороны, военнослужащими Государственной пограничной службы в Мариуполе.

Порошенко констатировал, что в последнее время Украина подверглась прямой агрессии, в результате которой украинские военные понесли тяжелые потери под Иловайском.Читайте такжеГПУ расследует действия руководства Минобороны и Генштаба в Иловайске

Он заверил, что будут выяснены все обстоятельства такого развития событий. «Причины тяжелых потерь будут тщательным образом изучены и проанализированы для того, чтобы они не повторились в будущем», - сказал глава государства.

По словам Порошенко, расследованием факта окружения и гибели военных в районе Иловайска и других точках осуществляет военная прокуратура.

«Следователи изучают, как планировались и проводились эти операции. Назначена военно-тактическая экспертиза, которая даст ответ о правомерности принятия решений командным составом сил АТО и степени их ответственности. Виновные не избегут наказания», - отметил президент и заверил в соответствующих кадровых выводах по результатам расследования.

Вместе с тем, он отметил, что решения будут взвешенными, и он как главнокомандующий Вооруженными силами не допустит показательной расправы над командирами.Читайте такжеГенпрокурор вскоре назовет виновных в жертвах в "Иловайском котле" - Яценюк

Порошенко также обратил внимание на то, что, по сути, боеспособность украинской армии была возобновлена «с колес, только шесть месяцев тому назад». Но даже в таких сверхсложных условиях, Украина и дальше обязательно будет защищать свои границы, подчеркнул он. Именно благодаря усилиям украинских военнослужащих появилась перспектива достижения мира без широкомасштабной войны, сказал президент.

«То, что другая сторона вообще согласилась на переговоры, то, что появился, наконец, шанс на мир – стало вероятным лишь благодаря вашим усилиями», - отметил Порошенко, заметив, что за два месяца территория, контролируемая боевиками, была уменьшена на три четверти.

«Мы осуществили масштабную перегруппировку сил и продолжаем делать все возможное и невозможное для того, чтобы не допустить дальнейшего наступления врага», - сказал глава государства, назвав Мариуполь одним из ярких примеров объединения усилий власти, военных и народа ради обороны не только города, но и остальной территории страны.

«Враг не в Карпатах именно потому, что вы своей грудью прикрываете Украину здесь, в приазовских степях», - констатировал он.

Также Порошенко в конце встречи вручил военнослужащим государственные награды.