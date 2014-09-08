Порошенко призвал военных быть готовыми к защите Украины, несмотря на перемирие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко во время встречи с военными Первой оперативной бригады Национальной гвардии, 9-м и 23-м батальонами территориальной обороны, военнослужащими Государственной пограничной службы выразил надежду, что всем сторонам, которые подписали мирный протокол в Минске, удастся обеспечить режим прекращения огня.

Читайте такжеПервые 20 украинских военных освобождены из плена благодаря минскому протоколу - Порошенко Он отметил: «Верю, что усилия дипломатов увенчаются успехом».

В то же время Порошенко заметил, что военнослужащие должны быть готовыми к защите.

Читайте такжеСиловики предотвратили танковые удары по Мариуполю – Порошенко«Нас это не должно расслаблять. Мы хорошо знаем своего врага и цену его словам. У меня нет иллюзий относительно нашего противника, но есть надежда», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко посетил Мариуполь. В ходе визита он сообщил о приказ обеспечить в городе режим высокой боевой готовности.