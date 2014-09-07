На Луганщине замечены колонны российской бронетехники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По его словам, колонна прошла на юг Луганской области.

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – ТымчукВ её составе замечены российские танки Т-72ВМ, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и новейшие российский зенитно-ракетные комплексы типа «Витязь».

«Наблюдается активность российских войск на Таганрогском-Мариупольском направлении», - сказал Полевой, отметив, что россияне осуществляют инженерное обустройство транспортных коридоров с территории РФ в Украину.

Читайте такжеБоевики обстреляли Лебединское на Донетчине (карта АТО)Он также добавил, что российские войска продолжают концентрировать свои вооруженные силы на севере временно оккупированного Крыма и осуществлять ротацию личного состава и техники.

«В течение суток нарушений воздушного пространства не зафиксировано», - констатировал Полевой.