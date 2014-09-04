Семенченко: Некоторые воюют не на фронте, а проведением пресс-конференций по дискредитации комбатов

Некоторые министры и военачальники воюют не на фронте, а проведением сомнительных пресс-конференций по дискредитации командиров добровольческих батальонов.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

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По его словам, в информационном поле Украины трудно не заметить ряд совпадений, которые, так или иначе, направлены на дискредитацию добровольческих батальонов и лично его.

«Первое – попросили прессу прийти на конференцию под видом рассказа о ситуации с Иловайском, а критикуют Семенченко. Одновременно идет кампания в интернете, которую сами бойцы создать не могут, по дискредитации Семенченко. Это все в то время, когда мы (командиры батальонов, – УНИАН) критикуем руководство МО и требуем привлечь к ответственности людей, которые отдавали приказы, и когда кто-то говорит о том, что я иду в политику. Такие четыре совпадения, наверное, случайность. Как люди «наивные» мы в это «верим», - сказал он.

«Сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы отбить агрессора, нужно срочно создавать армию по другим принципам, с персональной ответственностью за свои действия, тогда те, кто готовы отдать свою жизнь за Родину, будут воевать. А если они будут видеть, что жертвы напрасны, и что их посылают в очередной котел, тогда государства не будет… К сожалению, многие министры и военачальники больше воюют такими способами, как пресс-конференции», - посетовал он.

Семен Семенченко также отметил, что из всех людей представившихся бойцами «Донбасса» и публично раскритиковавших своего командира на пресс-конференции в четверг, реальных бойцов было только двое. «Этих людей я встречал, буквально, два дня назад, обнимал, целовал, они жали мне руку. Что за это время случилось, и кто на них повлиял – мне неизвестно», - сказал комбат.

По его мнению, если человеку что-то не нравится, он может написать заявление и уйти, а «если он хочет чего-то другого – то собирает конференцию и, под видом рассказа об Иловайске, начинает, вместе с неизвестными личностями, критиковать кого-то».

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Комментируя возможный «предвыборный» контекст попыток очернить его, и собственные политические перспективы, Семенченко отметил: «По поводу моего политического будущего – у нас с командирами батальонов, с которыми мы вместе воевали, есть консолидированная позиция. Во-первых, мы хотим, чтобы наша страна жила и была независима. Во-вторых, мы хотим, чтобы страна менялась. Мы видим эту цель и нам нужны средства для этой цели… Сейчас, вместо того, чтобы лежать в койке, я отстаиваю интересы батальона. Формируется тактическая группа, 200 новобранцев отправляем обучать, мне нужно быстрее создать боеспособное подразделение с танками и БТРами и идти защищать Родину. А, если нам для достижения нашей цели потребуется идти в парламент, мы примем это решение».