Добровольческие батальоны и Нацгвардия в зоне АТО получили тяжелое вооружение

Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Нам дают крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ручные пулеметы, противотанковые ручные гранатометы, стрелковое оружие. Сейчас идет приемка тяжелого вооружения и его распределение через департамент координации добровольческих батальонов МВД", - написал он.

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В том числе спецбатальоны получили со склада значительное количество крупнокалиберных пулеметов Дегтярева-Шпагина калибра 12,7 мм образца 1937 года, выпущенных в 1950-1970 годы.

Геращенко подчеркнул, что крупнокалиберный пулемет на расстоянии до 1 км может эффективно пробивать броню бронетранспортера и БМП противника, уничтожать грузовые и легковые бронированные автомобили.

В то же время Геращенко отметил необходимость наличия станков для подобных пулеметов и намерен заняться поиском их производителей.