Россияне укрепляются в Новоазовске и готовят новое наступление
04:26, 29 августа 2014Политика
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Ситуация в зоне АТО за последние сутки существенно усложнилась. Боевики и подразделения регулярной армии России продолжают наступление на украинские территории
REUTERS
Обстреляв Новоазовск из "Градов" и захватив его, россияне начали укреплять свои позиции, сообщает ТСН.
Сейчас в городе около 30 единиц военной техники под российскими флагами, сообщают в СНБО.
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Наши военные, чтобы сохранить жизнь, отступили. Под контроль россиян также перешла ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов.
Один из самых ожесточенных боев продолжается под Иловайском.
Большая тактическая группа противника собирается нанести удар по сводным подразделениям сил АТО. В подкрепление боевикам в Луганске из России прибыли и бронетехника, и военные.
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