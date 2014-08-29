Россияне укрепляются в Новоазовске и готовят новое наступление

Обстреляв Новоазовск из "Градов" и захватив его, россияне начали укреплять свои позиции, сообщает ТСН.

Сейчас в городе около 30 единиц военной техники под российскими флагами, сообщают в СНБО.

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Наши военные, чтобы сохранить жизнь, отступили. Под контроль россиян также перешла ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов.

Один из самых ожесточенных боев продолжается под Иловайском.

Большая тактическая группа противника собирается нанести удар по сводным подразделениям сил АТО. В подкрепление боевикам в Луганске из России прибыли и бронетехника, и военные.