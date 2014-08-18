Главы стран Таможенного союза готовы встретиться с Порошенко - посол Беларуси

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко.

«Путин, Назарбаев и Лукашенко подтвердили (готовность встретится с Порошенко – УНИАН), это передано нашим президентом и доведено до президента Украины Петра Алексеевича Порошенко», - заявил Величко.

Посол отметил, что дата и конкретный формат проведения такой встречи пока не согласованы сторонами. В частности, рассматривается возможность участия во встрече делегатов США или европейских стран.

«Они бы хотели, чтобы, если эта встреча произойдет, то были бы представители США, или Совета Европы. Когда будет достигнуто соглашение по формату этой встречи в переговорном процессе, тогда об этом объявят. Это доведено до руководства Украины», - сказал Величко.

Как сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и президент РФ Путин договорились о трехсторонних консультациях между Киевом, Москвой и Брюсселем. Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора Баррозу и Путина поздно вечером 14 августа.

Читайте такжеKurier: Президент Лукашенко ведет двойную игру«Было решено провести консультации между президентами России, Украины и Европейской комиссии относительно вопросов, связанных с реализацией Соглашения об ассоциации, а также относительно поставок газа параллельно с усилиями по стабилизации политической ситуации и ситуации безопасности. Конкретные механизмы реализации этого должны быть обсуждены через дипломатические каналы», – говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава украинского МИД дает понять, что Берлинские переговоры не дали положительного результатаВ свою очередь президенты Беларуси, России и Казахстана хотят провести в Минске встречу с Порошенко для обсуждения экономической и политической ситуации.

Как заявил Лукашенко, он "сказал своим коллегам: предложим Порошенко, пусть подключается к обсуждению этих проблем и других, которые есть в Украине, если он этого желает, обсудим эти вопросы, их все равно не обойти". Он сказал, что Путин и Нурсултан Назарбаев не против такой встречи.