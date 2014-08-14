Баррозу и Путин договорились о трехсторонних консультациях президентов Украины, России и ЕК



Как сообщает Европейская комиссия, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора между Баррозу и Путиным, которая состоялась в четверг.

"Достигнута договоренность о проведении консультаций между президентами России, Украины и Европейской комиссии по вопросам, связанным с реализацией Соглашения об ассоциации, а также о поставках газа, параллельно с усилиями по стабилизации политической ситуации и безопасности. Конкретные механизмы этих переговоров будут обсуждаться через соответствующие дипломатические каналы", - сообщает ЕК.

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Кроме того, Еврокомиссия напоминает, что Баррозу провел телефонный разговор в среду с президентом Украины Петром Порошенко. Цель переговоров - обсуждение ситуации в Украине, в том числе путей деэскалации текущей ситуации.