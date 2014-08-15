Нацсовет требует от одесского производителя TV-тюнеров извлечь из прошивки каналы РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе на пресс-конференции сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко.

По его словам, сегодня Нацсовет направил соответствующее письмо производителю тюнеров для вещания в сети IPTV, «который является резидентом Одесской области».

Читайте такжеТелеканалу UBR объявлено предупреждение за пропаганду войны и призывы к сепаратизму«Он выпускает тюнеры, кажется, под торговой маркой «Аура». Мы требуем, чтобы он в течение суток создал возможность извлечь из заводской прошивки те телеканалы, которыми по умолчанию прошивается его продукция. Среди них есть и российские каналы, которые запрещены», ― сказал Артеменко.