Die Welt: Донецк – урбицид в центре Европы

Об этом пишет в своей статье «Донецк − урбицид в центре Европы», опубликованной на сайте газеты Die Welt, Карл Шлёгель.

Восьмого августа, спустя шесть лет после вторжения России в Грузию, российские войска, замаскированные под конвой гуманитарной помощи, движутся к украинской границе. Наращивание этих сил на границе, инструктаж военных кадров на случай «гуманитарного наступления», снова усилившаяся военная активность на другом участке границы – на пограничных контрольных пунктах Семеновка, Сеньковка и Клюсы между Черниговской областью Украины и Брянской областью РФ – показывают одно: Путин совершенно не думает о том, как уладить конфликт; наоборот: вторжение этого конвоя привело бы к прямому столкновению между российскими и украинскими войсками.

Происшествие, которое в последние недели расценивали, как худший случай из всех возможных сценариев российско-украинского кризиса, случилось: прямое военное вмешательство России в Украину под видом гуманитарной миссии миротворцев. Как сообщил Валерий Чалый, заместитель Главы администрации президента Украины, в прямом эфире уважаемой передачи Савика Шустера в Киеве, это только благодаря немедленной реакции Порошенка, который созвал кризисный комитет и связался с европейскими правительствами и МИД России, был остановлен конвой.

Пресс-секретарь Порошенка, Святослав Цеголко, сказал: «Украина рассматривает пересечение границы так называемыми миротворцами как акт агрессии. И она имеет полное право на самооборону. Что касается гуманитарной помощи, то это делается через международные организации в соответствии с украинским законодательством, без вмешательства псевдо-миротворцев».

А Европа спит

Европа, которая до сих пор находится в отпуске, больше озабочена встречными санкцими, которые объявил Путин, запретом на импорт польских яблок, немецких молочных продуктов и греческих фруктов, а теперь еще и закрытием воздушного пространства над Российской Федерацией. Это все очень серьезно, но очень похоже на кулису, за которой продолжается противостояние, которое началось «вежливой внезапной» оккупацией Крыма – в переходе от магии олимпийских фейерверков в небе над Сочи – и продолжается в разжигании войны, которая направляется к новым вершинам: урбициду в центре Европы.

Не все должно служить оправданию российской агрессии: проблема языка – о которой сейчас больше никто не говорит, потому что стало ясно, что ее создавали специально -, фашизм и антисемитизм – фантом и конструкт российской пропаганды, который развалился с помощью президентских выборов в мае. Теперь, после того, как ничего не вышло с присоединением «Новороссии» через референдум, это гуманитарная катастрофа, которую обязуется прекратить разжигатель этой ужасной войны.

Гуманитарные катастрофы − не природные явления, их создают – и их используют, чтобы деморализовать противника, поставить его на колени, дестабилизировать общества и государства. Еще в апреле никто не мог себе представить, что такой крупный город, как Донецк, превратится в поле боя, что из появления группы кажущихся экзотическими, замаскированных, очевидно пришедших извне отчаянных вырастет режим, который возьмет в заложники весь город, будет отдавать приказы о казнях и давать международные пресс-конференции прямо с места.

Подлый план урбицида

Ранее - в "письме всех тех, кто не живет в Донецке" июня этого года – описывалось, что это такое: медленное вымирание города, урбицид в центре Европы. С почти социологической точностью описан этот смертельный эксперимент. Нужно занять общественное пространство и заменить грубой силой правила, которые действуют для всех. Для такого режима найдутся и всякие типы: униженные и оскорбленные, вечно приходящие последними, авантюристы, поломанные судьбы, профессиональные, тренированные в войнах в Чечне и в Транснистрии киллеры, профи, которые могут обслуживать современные системы вооружения, которыми также можно сбивать самолеты на большой высоте – как в случае со сбиением Боинга малазийских авиалиний 17 июля.

Против такого вооружения даже у самых мужественных жителей нет шансов. Как только установлен режим ополченцев и добровольцев разного происхождения, все идет почти само по себе. Они оккупируют городскую инфраструктуру, поселяются в отелях или чужих квартирах, используют чужие офисы, если не разрушают их сразу. Общественная жизнь умирает, улицы, которые были такими оживленными, теперь безлюдны – за исключением вооруженных ополченцев-, они берут, что хотят из супермаркетов, и присваивают автомобили из автосалонов, если не прямо на улице. Захват, конфискация и вплоть до систематического похищения людей и пыток, в специально оборудованных для этого объектах.

Карта Донецка перед собой и почасовые сообщения из города – блоги, новости агенств, сообщения журналистов, видео, отснятые из окна жилого дома – если все это учесть, то вырисовывается топография разрушения города. Всегда в Донецке и Луганске речь идет о стратегических пунктах, как вокзалы и аэропорты. Речь идет о прерывании комуникаций, разрушении дорожной сети и сети улиц, о подрыве мостов.

Фатальная режиссура Путина

Если кто-то натолкнется на трансформаторную станцию, а вместе с ней и на обеспечение электроэнергией, весь район парализован. Жителям остается либо бежать из города, либо спускаться в подвал или в собственноручно построенный бункер. Проверки на дорогах, контрольно-пропускные пункты на перекрестках, баррикады, закрытие магазинов и аптек, отмирание транспорта, крах снабжения продуктами, водой и электричеством превращают «город миллиона роз» Донецк, который в мирное время называли сердцем Донбасса, в город-призрак.

Дом за домом, метр за метром. Освобождение европейского мегаполиса от режима террористов должно пройти гуманно, это – также после опыта в Грозном и Сараево – хорошо знают специалисты по самым новым формам городской войны. Но условие простоя, и его легко назвать.

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд по случаю российской «гуманитарной помощи» в начальном заявлении сформулировал ее так: "Если Россия действительно думает о благополучии почти семи миллионов человек на Донбассе, то она должна немедленно прекратить вооружать сепаратистов, чтобы украинские власти могли восстановить закон и порядок ".

