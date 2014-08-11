Тымчук: РФ не может обеспечить необходимое количество наемников на Донбассе

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"В последние дни вновь отмечалось появление среди групп, забрасываемых на Донбасс из России, военнослужащих ВС РФ. Это свидетельствует о том, что российское руководство, будучи не в состоянии обеспечить необходимое количество наемников, спасает террористов на Донбассе с использованием всех доступных ресурсов", - сообщил эксперт. Читайте такжеТымчук: РФ резко увеличила переброску наемников-бывших милиционеров в Украину

Тымчук подчеркнул, что при этом мнение международного сообщества российским руководством попросту игнорируется.

"Вместе с тем, на протяжении последней недели мы фиксировали несколько случаев разминирования боевиками участков местности на границе с РФ в подконтрольных ими районах. Это может свидетельствовать о подготовке террористами путей бегства на территорию России, но может означать и обеспечение запасных маршрутов переброски на Донбасс российских наемников и оружия", - информирует эксперт.