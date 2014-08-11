Россия закрыла четыре пункта пропуска на украинской границе
09:48, 11 августа 2014Политика
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Россия приостановила пропуск физических лиц и транспортных средств через четыре таможенных поста.
Четыре пункта пропуска на украинско-российской границе закрыты / УНИАН
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника Южного таможенного управления Раяна Фарукшина., закрыты пункты пропуска "Матвеев Курган", "Новошахтинск", "Куйбышево" и "Волошино".
"Должностные лица сопредельного российского таможенного поста "Матвеев Курган", а также водители семи грузовиков, находившихся в зоне контроля, были эвакуированы", – сказал Фарукшин.
Читайте такжеРоссия завершила военные учения возле границы с Украиной - СМИРоссийские таможенники уже закрывали пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, 1 августа была прекращена работа пунктов "Новошахтинск", "Гуково" и "Куйбышево".
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