Из России нанесли 46 ударов из гаубиц по украинским пограничникам, есть раненые

Вчера вечером на протяжении часа из населенного пункта Моноцкий Ростовской области РФ российские военные из гаубиц обстреливали позиции украинского пограничного отряда в районе села Югановка Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Всего было осуществлено 46 выстрелов. Среди пограничников есть раненые”, - сказал Лысенко.

Читайте такжеСНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник

Кроме того, он отметил, что вчера продолжались обстрелы украинских военных с территории РФ из стрелкового оружия, минометов и «Градов». В частности, россияне из минометов обстреляли блокпост в районе Сабовки, Красного Яра и Андреевки, позиции подразделений десантников в районе Дьяково и пехотинцев вблизи села Новоанновка. Кроме того, из установок «Град» россияне обстреляли позиции украинских военных в районе Красного Яра и Марьяновки. Также минометно-артиллерийским огнем была обстреляна колонна пехотинцев и десантников вблизи села Лесное.