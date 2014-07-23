Порошенко выступает против введения военного положения

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с руководителями парламентских фракций и групп.

"Призывая власть к принятию решения о введении военного положения, народные депутаты должны осознавать последствия для страны такого решения. Сегодня даже одно неосторожное слово способно повлечь за собой большие последствия", - отметил президент.

Порошенко отметил, что Украина сегодня уже находится в состоянии боевых действий и должна защищать свою территорию. Для этого необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение, которые невозможны во время военного положения.

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"В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну", - подчеркнул президент.

Также во время военного положения становится невозможной поддержка государства международными финансовыми институтами. «Странам в состоянии войны МВФ не дает денег. Об этом никто не думает, когда ставит сегодня вопрос о военном положении», - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что во время военных действий защищена законом не только сторона, которая подверглась агрессии, но и страна-агрессор.

«Военное положение - это ситуация, когда есть противоположная сторона. И та сторона, с которой мы воюем, имеет соответствующие права. Ее могут поддерживать, в том числе и другие государства, она защищена международным правом», - сказал Президент.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что сегодня власть сконцентрировала усилия на признании миром так называемых «Луганской и Донецкой народных республик» террористическими организациями.

«Мы упорно работаем над тем, чтобы все, кто сегодня убивает украинских солдат и украинских гражданских, были признаны террористами, а финансовая или любая другая помощь террористам - преступлением против человечества», - заявил Глава государства.