Луценко: с Украины сняли эмбарго на поставку высокоточного оружия

Об этом он сказал в эфире «1+1».

Вместе с тем, Луценко отказался говорить может ли оружие поступить в Украину уже в ближайшее время. Он сослался на то, что это, во-первых, секретная информация, а во-вторых, на эти вопросы должны отвечать в министерстве обороны, а не гражданское лицо, которым он является.

Читайте такжеСНБО: Силы АТО закрепились на новых позициях (карта)Также он отметил, что сегодня силам АТО удалось полностью окружить террористов и разбить их силы на три части, что существенно продвигает украинские силы к победе.