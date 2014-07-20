Луценко: с Украины сняли эмбарго на поставку высокоточного оружия
21:17, 20 июля 2014Политика
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Советник Президента Украины Юрий Луценко заявляет, что с Украины снято эмбарго на поставку высокоточного оружия в страну.
Луценко заявляет о снятии эмбарго / Фото УНИАН
Об этом он сказал в эфире «1+1».
Вместе с тем, Луценко отказался говорить может ли оружие поступить в Украину уже в ближайшее время. Он сослался на то, что это, во-первых, секретная информация, а во-вторых, на эти вопросы должны отвечать в министерстве обороны, а не гражданское лицо, которым он является.
Читайте такжеСНБО: Силы АТО закрепились на новых позициях (карта)Также он отметил, что сегодня силам АТО удалось полностью окружить террористов и разбить их силы на три части, что существенно продвигает украинские силы к победе.
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