Общественные активисты Житомирщины требуют не трогать губернатора-майдановца Кизина

20:10, 20 июля 2014
Политика
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21 июля 2014 года в 14.30 в помещении Информационного агентства «УНИАН» состоится пресс-конференция на тему «Житомирщина за майдановца Кизина». Община Житомирщины возмущена попытками заменить Житомирского председателя ОГА и поддерживает Сидора Кизина. Спикеры:

ВО «Майдан» Валерий Нагребельный

Член Народного исполкома Житомирского городского совета - Наталия Волынец

Союз солдатских матерей Житомирщины - Стасия Осипчук

Руководитель Правого сектора Житомирщины - Владимир Дибров

Контактное лицо - Руководитель ОО «Народная рада» Геннадий Краснобокий 0673927720.

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