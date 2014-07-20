Общественные активисты Житомирщины требуют не трогать губернатора-майдановца Кизина

21 июля 2014 года в 14.30 в помещении Информационного агентства «УНИАН» состоится пресс-конференция на тему «Житомирщина за майдановца Кизина». Община Житомирщины возмущена попытками заменить Житомирского председателя ОГА и поддерживает Сидора Кизина. Спикеры: ВО «Майдан» Валерий Нагребельный Член Народного исполкома Житомирского городского совета - Наталия Волынец Союз солдатских матерей Житомирщины - Стасия Осипчук Руководитель Правого сектора Житомирщины - Владимир Дибров Контактное лицо - Руководитель ОО «Народная рада» Геннадий Краснобокий 0673927720.

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