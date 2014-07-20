Международный аэропорт «Харьков» работает в штатном режиме - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ХОГА Игоря Балуту.

«Никакой опасности для воздушных судов, прибывающих в Харьков и вылетающих отсюда, на сегодняшний день нет. Органы правопорядка делают все необходимое для обеспечения безопасности на территории Харьковской области, в том числе, и в Международном аэропорту «Харьков», - заверил Балута.

Читайте такжеКиев и Харьков бесплатно разместят родственников погибших пассажиров Боинга 777Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, заместитель председателя - руководитель аппарата Харьковской ОГА, руководитель Антикризисного центра по поддержке семей погибших и обеспечение работы правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета «Боинг-777» Василий Хома заявил журналистам, что в Харьковской области могут находиться диверсионные группы с переносными зенитно-ракетными комплексами.

«Есть информация о том, что на территории Харьковской области могут находиться диверсионные группы с переносными зенитно-ракетными комплексами. Продолжается соответствующая работа», - сказал он.

Он добавил, что из-за этой информации в Харьковском аэропорту действует определенное ограничение на полеты.