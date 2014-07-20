США снова призвали Россию принять немедленные меры, чтобы снизить напряжение в Украине
01:51, 20 июля 2014Политика
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Государственный секретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Россию принять немедленные меры, чтобы снизить напряженность в Украине.
Reuters
Об этом на своей странице в Твиттере сообщает Государственный департамент США.
Читайте такжеЛавров пообещал, что РФ не удаляет "черные ящики" с малазийского лайнера"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Лавровым, Керри призвал Россию принять немедленные и четкие меры по снижению напряженности в Украине", - говорится в сообщении.
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