Российского посла в Великобритании вызвали в МИД
00:46, 20 июля 2014Политика
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Российский посол в Великобритании Владимир Яковенко был вызван в министерство иностранных дел.
Лондон требует обеспечить доступ к месту катастрофы
Как сообщает пресс-служба британского правительства, российский посол был вызван в эту субботу для встречи с политическим директором Саймоном Гассом.
Читайте также"Черные ящики " с самолета могут вывезти в Россию"Политический директор призвал российскую власть использовать все свое влияние, чтобы обеспечить доступ к месту катастрофы, как для следователей, так и для команды экспертов по идентификации жертв", - говорится в сообщении.
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