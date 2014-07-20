Российского посла в Великобритании вызвали в МИД

Как сообщает пресс-служба британского правительства, российский посол был вызван в эту субботу для встречи с политическим директором Саймоном Гассом.

Читайте также"Черные ящики " с самолета могут вывезти в Россию"Политический директор призвал российскую власть использовать все свое влияние, чтобы обеспечить доступ к месту катастрофы, как для следователей, так и для команды экспертов по идентификации жертв", - говорится в сообщении.