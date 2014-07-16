Украинские военные попали в засаду возле Изварино, есть погибшие - СНБО
13:09, 16 июля 2014Политика
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Украинские военнослужащие попали в засаду недалеко от Изварино, есть погибшие.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеОбстановка в зоне АТО напряженная, освобождены населенные пункты - под контролем военных«Неподалеку от населенного пункта Изварино Луганской области личный состав Вооруженных сил Украины попал в засаду, и террористы обстреляли позиции украинских военных из тяжелого оружия, потери уточняются, но наши ребята держатся, и помощь им поступает», - заявил он.
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