Украинские военные попали в засаду возле Изварино, есть погибшие - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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