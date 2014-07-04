СБУ открыла уголовное производство в отношении руководителя Пограничной службы ФСБ России
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении руководителя Пограничной службы ФСБ Российской Федерации Владимира Кулишова, которому инкриминируют поддержку и финансирование террористов на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.Читайте такжеСБУ відкрила кримінальне провадження щодо керівника Прикордонної служби ФСБ Росії
"Сегодня СБУ, наш следственный отдел в Луганской области начал уголовное производство по всем тем фактам, о которых знает все мировое сообщество и граждане Украины. В соответствии с законодательством Украины, Уголовно-процессуальным кодексом нашего государства начато уголовное производство в отношении руководителя Пограничной службы РФ. Он занимает должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности России, генерал-полковник. Начато уголовное производство вместе с доказательствами... Мы будем инкриминировать финансирование и поддержку терроризма на территории Украины, незаконную переправку оружия для использования террористическими организациями в Донецкой и Луганской областях", - сказал Наливайченко.