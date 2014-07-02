Российские пограничники обустраивают огневые позиции рядом с границей Украины - ГНСУ

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, такие позиции были замечены напротив Донецкой области.Читайте такжеК границам Украины продолжает прибывать военная техника РФ

Кроме этого, пограничники достаточно часто наблюдают перемещение военной техники и подразделений Вооруженных сил России вблизи украинской границы.