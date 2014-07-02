Российские пограничники обустраивают огневые позиции рядом с границей Украины - ГНСУ
15:52, 02 июля 2014Политика
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На территории России в непосредственной близости к границе с Украиной российские силовики обустраивают огневые позиции, в том числе и с использованием бронетехники.
Российские пограничники обустраивают на границе с Украиной огневые позиции - ЭКСПЕРТЫ / Фото: УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается в сообщении, такие позиции были замечены напротив Донецкой области.Читайте такжеК границам Украины продолжает прибывать военная техника РФ
Кроме этого, пограничники достаточно часто наблюдают перемещение военной техники и подразделений Вооруженных сил России вблизи украинской границы.
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