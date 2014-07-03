Рада включила в повестку дня проект изменений в Конституцию, внесенный Порошенко

Верховная Рада включила в повестку дня предложенный президентом Украины Петром Порошенко проект Закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (о полномочиях органов государственной власти и местного самоуправления)” (регистрационный № 4178а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 277 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Из фракции Партии регионов проголосовали всего 5 народных депутатов, из группы “За мир и стабильность” - всего 4 народных депутата.