Рада включила в повестку дня проект изменений в Конституцию, внесенный Порошенко
14:03, 03 июля 2014Политика
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Решение поддержали 277 депутатов из 373, присутствующих в зале.
Рада включила в повестку дня проект изменений в Конституцию, предложенный Порошенко
Верховная Рада включила в повестку дня предложенный президентом Украины Петром Порошенко проект Закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (о полномочиях органов государственной власти и местного самоуправления)” (регистрационный № 4178а).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 277 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Не голосовала в полном составе фракция КПУ.
Из фракции Партии регионов проголосовали всего 5 народных депутатов, из группы “За мир и стабильность” - всего 4 народных депутата.
Не голосовала в полном составе фракция КПУ / Рада
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