Все подъезды к аэропорту Луганска заминированы - советник Авакова

Об этом в эфире 5 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет gazeta.ua.

"Наши военные все еще удерживают луганский аэропорт, но он практически отрезан от внешнего мира террористами", - отметил Геращенко.

Он заверил, что украинские военнослужащие будут защищать аэропорт до последнего патрона.

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"Я уверен, что наши ребята не сдадутся", - подчеркнул советник министра.

В то же время, Геращенко заявил, что все подъезды к данному стратегическому объекту заминированы, и "фактически он отрезан от внешнего мира".

"На сегодняшний день нет возможности приземлять самолеты в луганском аэропорту после катастрофы с Ил-76", - отметил советник главы МВД.