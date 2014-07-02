Все подъезды к аэропорту Луганска заминированы - советник Авакова
Аэропорт Луганска отрезан от поддержки основных сил АТО, подходы к нему заминированы.
Об этом в эфире 5 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет gazeta.ua.
"Наши военные все еще удерживают луганский аэропорт, но он практически отрезан от внешнего мира террористами", - отметил Геращенко.
Он заверил, что украинские военнослужащие будут защищать аэропорт до последнего патрона.
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"Я уверен, что наши ребята не сдадутся", - подчеркнул советник министра.
В то же время, Геращенко заявил, что все подъезды к данному стратегическому объекту заминированы, и "фактически он отрезан от внешнего мира".
"На сегодняшний день нет возможности приземлять самолеты в луганском аэропорту после катастрофы с Ил-76", - отметил советник главы МВД.