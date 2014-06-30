Глазьев предлагает ЕС исключить Донбасс из действия Соглашения об ассоциации

Советник президента РФ Сергей Глазьев считает, что Россия не должна признавать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, а также предлагает Евросоюзу исключить Донбасс из действия этого документа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Глазьев заявил сегодня на заседании Интеграционного клуба при председателе Совета федерации РФ.

"Мы могли бы поставить вопрос о сомнительности Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Это соглашение было подписано президентом, легитимность которого сомнительна. Во-вторых, одна четверть, точнее, два крупнейших региона Украины выразили четкое нежелание жить в ассоциации с ЕС (часть Луганской и Донецкой областей захвачены террористами, которых Россия снабжает оружием, военной техникой и боевиками - УНИАН). Возникает вопрос: что же делать с Донбассом?", - сказал Глазьев.

"Можем ли мы с ЕС договориться о том, что если часть Украины не хочет жить в ассоциации с Брюсселем и выполнять его директивы, можем ли этой части Украины, которая желает жить с нами в Таможенном союзе, дать юридически такую возможность?", - отметил он.

По словам Глазьева, прецеденты в мире есть, в том числе в самом Евросоюзе, где Дания является членом ЕС, а часть ее территории - Гренландия - к ЕС не относится.

Читайте такжеОбнародован дополненный список 12 граждан РФ и Украины, против которых ЕС ввел санкции"Если говорить о цивилизованных путях разрешения конфликта, то надо понимать, что требование федеративного устройства, которое выдвигает большинство граждан юго-востока Украины (после агрессии РФ против Украины подавляющее большинство граждан Украины поддерживают евроинтеграцию Украины - УНИАН), включает в себя право на самоопределение с точки зрения внешнеэкономических интеграционных моделей", - сказал он.

Глазьев заявил, что Россия не должна соглашаться с легитимностью этого соглашения, "и надо ставить вопрос о его пересмотре с учетом наших интересов".

"Надо оговорить возможности тех территорий, которые не хотят делегировать свои полномочия Брюсселю и хотят работать с нами в рамках ТС. Им надо предоставить такую возможность", - заявил он.