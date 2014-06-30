Климкин: Страны ЕС обещали ратифицировать соглашение поскорее

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала Интер, пишет Украинская правда.

"Технические вопросы всегда, именно о них и будут консультации", - сказал он.

Говоря об имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, Климкин заверил, что вопрос сейчас заключается не в том, что кто-то планирует отложить этот процесс.

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"Мы готовим документы в соответствии с внутригосударственными процедурами. Критический вопрос - и так делали все новые члены ЕС - подготовить национальный план по ее имплементации", - отметил министр.

По его словам, у президента Украины впервые в истории был прецедент - общение с главами государств и правительств в формате 28 плюс один.

"Все они уверяют нас, что попытаются ратифицировать соглашение в ближайшее время", - заверил Климкин.

Он подчеркнул, что вопросы, относящиеся к компетенции ЕС, могут применяться временно, для них не требуется ратификации национальными парламентами.

К ним, например, относится зона свободной торговли.

Министр напомнил, что Украина договорилась со странами ЕС о переходе 2 фазы безвизового режима.

"Это означает, что мы осуществили все ключевые реформы, которые для этого нужны, начать в полной мере выдавать биометрические паспорта. Надеюсь, в ближайшие дни, недели, месяцы этот процесс приобретет действительно широкие масштабы", - подчеркнул Климкин.

Говоря о возможном сроке применения безвизового режима, он отметил, что ориентиром может быть январь-февраль следующего года.