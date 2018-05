В Донецке погиб оператор российского телеканала

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт телеканала и другие российские СМИ.

«Анатолий Клян вместе с корреспондентом и звукооператором поехал на съемку ночью в украинскую военную часть. Поездку организовала пресс-служба «Донецкой народной республики», - информирует сайт «Первого канала».

По данным этой «пресс-службы «ДНР», «матери солдат планировали встретиться с сыновьями и забрать их домой».Читайте такжеВ СК РФ уверены, что журналистов ВГТРК расстрелял из миномета командир "Айдара"

Выстрелы прозвучали после того, как украинские военные запустили в небо сигнальную ракету. Российские медиа не представляют полной картины событий, которые предшествовали стрельбе.

По данным пользователей Twitter, проиллюстрированными фотографией, за рулем автобуса с российскими журналистами находился мужчина в камуфляже с опознавательными знаками террористической группировки «ДНР». О других пассажиров автобуса информации также нет.

68-летний Клян проработал на российском «Первом канале» более 40 лет.

Of course,Russian media won't tell us what happened before the shooting or why a militant trooper is driving the bus! pic.twitter.com/PooyUGGNqb