В Донецке погиб оператор российского телеканала
В Донецке погиб оператор российского «Первого канала» Анатолий Клян.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт телеканала и другие российские СМИ.
«Анатолий Клян вместе с корреспондентом и звукооператором поехал на съемку ночью в украинскую военную часть. Поездку организовала пресс-служба «Донецкой народной республики», - информирует сайт «Первого канала».
По данным этой «пресс-службы «ДНР», «матери солдат планировали встретиться с сыновьями и забрать их домой».Читайте такжеВ СК РФ уверены, что журналистов ВГТРК расстрелял из миномета командир "Айдара"
Выстрелы прозвучали после того, как украинские военные запустили в небо сигнальную ракету. Российские медиа не представляют полной картины событий, которые предшествовали стрельбе.
По данным пользователей Twitter, проиллюстрированными фотографией, за рулем автобуса с российскими журналистами находился мужчина в камуфляже с опознавательными знаками террористической группировки «ДНР». О других пассажиров автобуса информации также нет.
68-летний Клян проработал на российском «Первом канале» более 40 лет.
Of course,Russian media won't tell us what happened before the shooting or why a militant trooper is driving the bus! pic.twitter.com/PooyUGGNqb
— ConflictReporter (@MiddleEast_BRK) June 30, 2014