Россия перебросила к границе эскадрилью истребителей Миг-29 - СНБО
19:07, 25 июня 2014Политика
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На базу в Ростовской области, расположенную в 30 километрах от украинской границы, прибыла эскадрилья российских истребителей МиГ-29.
Владимир Чеповой рассказал о российских МиГах / Фото: УНИАН
Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой.
"В город Миллерово Ростовской области Российской Федерации, который находится в 30 км от Государственной границы с Украиной, прибыла эскадрилья истребителей Миг-29", - сказал Чеповой.
Читайте такжеРоссийские террористы чувствуют безнаказанность несмотря на декларативные заявления РФ - МИД УкраиныКроме того, он заявил, что авиация РФ активизировала разведывательные полеты вдоль границы.
"Вдоль украинско-российской границы в пределах Луганской области наблюдаются разведывательные полеты российской авиации", - отметил он.
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