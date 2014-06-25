Россия перебросила к границе эскадрилью истребителей Миг-29 - СНБО

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой.

"В город Миллерово Ростовской области Российской Федерации, который находится в 30 км от Государственной границы с Украиной, прибыла эскадрилья истребителей Миг-29", - сказал Чеповой.

Читайте такжеРоссийские террористы чувствуют безнаказанность несмотря на декларативные заявления РФ - МИД УкраиныКроме того, он заявил, что авиация РФ активизировала разведывательные полеты вдоль границы.

"Вдоль украинско-российской границы в пределах Луганской области наблюдаются разведывательные полеты российской авиации", - отметил он.