СНБО: На границе действует огневой контроль, в приграничных районах - скопление боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Владимир Чеповой.

«Официальная информация из Пограничной службы: по пограничным пунктам не было боевых действий», - заявил он. «На всей границе действует огневой контроль границы, все контролируется», - заверил Чеповой.

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«Нападений на пограничные подразделения не было, однако отмечается наличие большого количества боевиков в приграничных районах Украины. Пограничная служба России продолжает не выполнять соглашение в части прекращения пропуска лиц и грузов в пунктах пропуска, которые были закрыты правительством Украины», - заметил пресс-секретарь СНБО.

«23 июня в пунктах пропуска на границе с Россией были задержаны два гражданина РФ, которые готовились к диверсионной деятельности на территории Украины», - добавил Чеповой.