В Снежном растет количество боевиков - Донецкая ОГА
19:59, 10 июня 2014Политика
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Количество боевиков террористических организаций, действующих на востоке Украины, возрастает в городе Снежное.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
"В Снежном увеличивается количественный состав боевиков, к которым относятся члены ДНР, батальона «Восток» и других вооружённых формирований", - говорится в сообщении.
Читайте такжеТеррористы создают новый оплот в Снежном - ТымчукПо данным ОГА, на сегодня они укрепляют баррикады в черте города, заняли здания Пенсионного фонда и спортивной школы.
Руководство города вынуждено решать проблемы по организации работы сотрудников на новом месте.
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