В Снежном растет количество боевиков - Донецкая ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"В Снежном увеличивается количественный состав боевиков, к которым относятся члены ДНР, батальона «Восток» и других вооружённых формирований", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы создают новый оплот в Снежном - ТымчукПо данным ОГА, на сегодня они укрепляют баррикады в черте города, заняли здания Пенсионного фонда и спортивной школы.

Руководство города вынуждено решать проблемы по организации работы сотрудников на новом месте.