Во время перемирия будут освобождать заложников и восстановят инфраструктуру - Парубий

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"(После прекращения огня) мы будем иметь возможность в этот период освободить наших заложников, оказавшихся в плену. Среди них и многие военнослужащие, и самое главное - мирные гражданские жители", - сказал он.

Кроме того, по словам Парубия, во время перемирия будет возможность восстановить инфраструктуру.

"Буквально в эти часы с помощью украинских специалистов восстановлено водоснабжение в городе Славянск", - сообщил он.

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Напомним, в Донецкой областной государственной администрации прошли многосторонние переговоры между представителями Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" и Российской Федерации.

В переговорах приняли участие посол РФ в Украине Михаил Зурабов, представитель действующего главы ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, глава общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук, представитель "ДНР" Александр Бородай, лидер пророссийского движения "Юго-Восток" Олег Царев и представители "ЛНР".

Представители "ДНР" и "ЛНР" согласились на ответное прекращение огня до времени, обозначенного президентом Украины – 27 июня.