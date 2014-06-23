На сегодня нет информации о том, что кто-то из боевиков сложил оружие - спикер АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев во время пресс-конференции в Киеве.

«Действия сил АТО, которые проводят ряд операций в определенных районах, побуждают боевиков сложить оружие», - отметил он.

Однако, по словам Селезнева, «надо понимать, что существуют определенные противоречия между боевиками, поэтому говорить о том, что кто-то из боевиков сложил оружие и сдался в плен, можно после того, когда эти факты будут зафиксированы и эти лица, которые изъявили желание сложить оружие, будут находиться на территории, подконтрольной силам АТО».

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«На сегодняшний день нет такой информации (что боевики сложили оружие и сдались в плен - УНИАН)», - заявил пресс-секретарь АТО.

Как сообщалось, мирный план президента Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке предусматривает, в частности, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений.

Ранее Порошенко отдал приказ о приостановлении боевых действий на востоке Украины. Перемирие в зоне АТО началось с 22:00 20 июня и продлится до 10:00 27 июня.