Военные РФ планируют использовать для провокаций захваченные в Крыму МиГ-29 - Тымчук

Российские военные планируют использовать для провокаций на территории Украины самолеты МиГ-29 украинских Воздушных сил, захваченные в Крыму.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеВ Донецке опровергают информацию об эвакуации, в СНБО заговорили о провокации

«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», российские военные планируют использовать для провокаций на территории Украины самолеты МиГ-29 украинских Воздушных сил, захваченные в Крыму. В частности, в настоящее время идет загрузка боекомплектов и заправка боевых самолетов, захваченных на аэродроме «Бельбек».

Как отметил Тымчук, «ранее российская сторона передала Украине 37 украинских самолетов, захваченных в Крыму, в основном – технически неисправных. Когда дело дошло до передачи исправной авиатехники, россияне резко прекратили процесс передачи».

Читайте такжеОпубликовано видео, как штурмовик обстреливает террористов в Донецком аэропорту

На аэродроме «Бельбек» в настоящий момент «россиянами подготовлено к использованию 9 самолетов МиГ-29 (7 – боевых, 2 – учебно-боевых). Данные самолеты имеют украинские опознавательные знаки и оснащены системой опознавания «свой-чужой», используемой в ВС Украины. По нашим данным, часть этих самолетов готовится для использования с территории Крыма, часть будет переброшена на территорию России – на аэродромы в Ростовской области», - сообщил военный эксперт.