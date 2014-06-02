The Telegraph: После первой победы украинских военных над ополченцами, причастность России стала более очевидной
Усилия украинских властей по восстановлению контроля над восточными регионами, наконец, начали приносить позитивные результаты, что вынудило РФ открыто заговорить о своей причастности к конфликту.
В статье под названием «После первой победы украинских военных над ополченцами, причастность России стала более очевидной», в британской газете The Telegraph Роланд Олифант и Дэвид Блэр пишут о неожиданной «русификации» ополченцев на востоке Украины после их неудавшейся попытки захватить донецкий аэропорт.
Международный аэропорт им. Сергея Прокофьева был когда-то блестящим символом возрождения Донецка как промышленного города.
Он был открыт перед проведением в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Аэропорт регулярно принимал пассажирские самолеты из разных стран, а его сияющие залы превосходили ожидания путешественников, привыкших к постсоветской скудности.
Теперь все поменялось. В прошлую субботу семиэтажное здание терминала было повреждено автоматическим оружием и гранатометами; только раздававшиеся время от времени взрывы прерывали жуткую тишину близлежащих улиц.
Битва за аэропорт была одним из ключевых событий, которое могло бы стать переломным моментом в разрешении кризиса на востоке Украины. За последние семь дней страна избрала нового президента, армия отвоевала аэропорт им. Прокофьева у пророссийских боевиков – одержав первую значительную победу с момента начала конфликта – и само восстание на востоке страны изменило форму, открыто превратившись в операцию России.
Усилия украинских властей по восстановлению контроля над восточными регионами, наконец, начали приносить позитивные результаты на прошлой неделе, что вынудило Россию открыто заговорить о своей причастности к конфликту.
Победа Петра Порошенко на президентских выборах в минувшее воскресенье стала первым поворотным моментом. Она подарила стране законного, избранного лидера после того, как Виктор Янукович был свергнут в феврале.
Набрав 55 % голосов, Порошенко получил полномочия для интеграции Украины в Европейский Союз и реформирования экономики. Его победа также дала Украине единого лидера, с которым Кремль может вести переговоры и, несмотря на все негативные высказывания, российские власти заявили, что готовы работать с ним.
Порошенко назвал ополченцев в Донецкой и Луганской областях «террористами» и исключил возможность переговоров. Видимо не случайно самая большая битва между правительственными силами и пророссийскими ополченцами вспыхнула на следующий день после победы Порошенко на выборах.
Причины, по которым ополченцы приняли решение захватить донецкий аэропорт в прошлый понедельник, остаются неясными. Александр Бородай, "премьер-министр" Донецкой Народной Республики, утверждал, что украинские военные нарушили соглашение. «У нас был договор: мы бы позволили украинцам покинуть аэропорт со всем их оборудованием, и аэропорт остался бы нейтральной территорией», – сказал он. Но какой бы ни была причина, захват аэропорта был большой ошибкой. Воспользовавшись тем, что в близлежащих домах практически не было мирных жителей, украинские военные применили все виды оружия, которое было в их распоряжении, в том числе они прибегли к помощи истребителей-бомбардировщиков и боевых вертолетов, чтобы отвоевать аэропорт.
Они достигли своей цели в течение нескольких часов, погибли десятки повстанцев. Это был военный расчет, от которого повстанцы не могут оправиться. Точное количество погибших боевиков неизвестно. По меньшей мере, 33 тела находились в донецком городском морге на следующий день, но г-н Бородай заявил, что убито было 100 бойцов. До сих пор, однако, украинским военным не удалось возобновить контроль над самим Донецком. В настоящее время, конфликт, кажется, зашел в тупик.
Второе ключевое событие – русификация повстанческого движения – произошло после этого поражения. Лидеры повстанцев ранее убеждали, что их бойцы были только с Украины, настаивая на том, что это внутреннее восстание, возникшее по причине ненависти к новому постреволюционному «фашистскому» правительству в Киеве.
Но лидеры ополченцев решили изменить тактику. Г-н Бородай и другие призвали СМИ стать свидетелями репатриации тел 33 российских граждан, погибших в ходе боевых действий.
Правительство США подтвердило, что большая часть 40-сячных российских войск, которые располагались возле украинских границ, отступила. Но это не означает, что Россия отказывается помогать ополченцам. Вместо этого, усилилось движение нерегулярных группирований, которые начали пересекать границу, а российские граждане взяли на себя руководство повстанцами. Сам г-н Бородай из Москвы, как и некоторые другие лидеры. Некоторые бойцы признались, что прибыли из Чечни и других регионов России, тем самым доказывая, что подкрепление в виде боевиков и оружия, которые поступают через границу, призвано поддерживать восстание. Неясно, насколько повстанцы подконтрольны Кремлю, или кому-либо другому. Один проблеск надежды на дипломатическое решение все же есть. Порошенко должен встретиться с Президентом Владимиром Путиным во время празднования годовщины высадки союзных войск во Франции на следующей неделе. По крайней мере, вопрос о полномасштабном российском вторжении в Украине пока не стоит.
«Похоже, что Россия действительно решила, наконец, отступить от края пропасти», – сказал ассоциированный член программы «Россия и Евразия» при Chatham House Джон Лох, – Но российские власти, вероятно, ищут другие средства для достижения своих целей».
Основные причины противостояния между Россией и Украиной остаются: Порошенко пообещал подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и направить страну в европейское русло. Г-н Лох предупредил, что Россия, вероятно, использует конфликт на востоке Украины, чтобы помешать этому. «Опасность состоит в том, что Россия продолжает подогревать конфликт, чтобы сказать «если вы не даете нам, что мы хотим, то все может закончиться гораздо хуже», – сказал он.
Если Порошенко подпишет с ЕС соглашение об ассоциации, считает г-н Лох, что Россия отреагирует примерно так: «давайте, вперед, но это разделит Украину». Подтекст: «мы позаботимся о том, чтобы страна разделилась!».