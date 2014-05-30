Бойцы в зоне АТО не получают обещанный американский сухой паек - Тымчук

Бойцы в зоне АТО рассказывают, что вместо обещанных американских сухпайков их кормят "отечественными" сухарями.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В Минобороны очень обижаются, когда мы говорим о крайней коррумпированности в армии (если бы только в ней). Но вот наши ребята в зоне АТО рассказывают, что вместо обещанных американских сухпайков их кормят "отечественными" сухарями. И тут же становится понятным, куда американская помощь идет (см. скрин). Ну скотство, честное слово", - пишет он.

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Тымчук отметил, что при желании Минобороны легко бы выявило воров в своих рядах.

"Для понимания: в США подобная продукция в супермаркетах не продается, это чисто заказ военного ведомства США", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, партия американских сухих пайков поступила в воинские части Вооруженных сил Украины 17 апреля.

25 тыс. коробок прошли растаможивание и, по решению высшего военного руководства, распределены между воинскими частями. В целом это 300 тыс. комплектов с разнообразным меню.

В этот день в Минобороны опровергли распространенные российскими СМИ сообщения о разворовывании и перепродаже указанных пайков через Интернет и на рынках.