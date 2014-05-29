Вблизи зоны АТО защищен бронежилетом лишь каждый сотый солдат

Кроме того, солдаты признались, что едят не то, что выдают по накладной, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Трое людей вчера отказались ехать на Восток, потому что им не давали нормального защитного снаряжения и снайперских винтовок. А сегодня, когда поняли, что так ничего и не получат, вообще расторгли контракт.Также солдаты жалуются, что им не дают страховки и удостоверений гвардейцев. Командиры называют это выходками. Мол, обеспечивают людей нормально и большинство бойцов хотят ехать на Восток. Читайте такжеШтурм части в Луганске: Нацгвардия сообщает о жертвах с обеих сторон

Недостаточно обеспечены - это то, на что больше всего жалуются защитники на Востоке государства. Вблизи зоны АТО защищен лишь каждый сотый солдат. Недавно привезли европейские бронежилеты, однако куда они делись, не знает никто. Начальство говорит, что отдали на блокпосты, но там про новую амуницию тоже не слышали. В Вооруженных силах говорят, что армия таких не покупала, разве что благотворители.

Здесь не знают, где делись евробронежилеты, но ждут заказанные Генштабом. Кормить бойцов должны американскими сухпайками, но зато солдаты получили: банку тушенки, банку сардин, банку перловой каши. Хлеба и воды не дали. Командиры обеспечения клянутся , что все раздали воинам. Обещают лично проверить информацию. Тем временем, в Интернете как минимум на 4 сайтах продают солдатскую пищу.

Секретарь СНБО Андрей Парубий отметил, что большая бюрократия, которая существует в механизме обеспечения, приводит к тому, что солдаты часто не получают необходимой пищи. Он убеждает, что те, кто не обеспечили воинов едой и бронежилетами, понесут наказание.

За один день коррупция не исчезнет, но хотя бы в такой сложный для страны время, говорят эксперты, чиновники могли бы показательно поймать за руку того, кто обкрадывает собственную армию и из-за кого гибнут защитники отечества.