В Донецкой области за последние 20 дней ранены семеро детей - ОГА

Об этом сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, обобщив информацию о подростках, пострадавших вследствие боевых действия в регионе.

Согласно сообщению, в Славянске ранения получили трое детей.

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Так, 9 мая ребенок 12 лет получил огнестрельное ранение брюшной полости и плечевого сустава во время прогулки. Находился на стационарном лечении в хирургическом отделении городской больницы им. В.И. Ленина, где ему оказали соответствующую медицинскую помощь. На сегодня ребенок выписан домой, его состояние удовлетворительное.

13-летняя девочка 26 мая получила осколочное ранение ноги. Ей в полном объеме была оказана медицинская помощь.

28 мая 4-летний ребенок во время прогулки с бабушкой пострадал от осколочного ранения мягких тканей левого предплечья. После оказания медицинской помощи в травматологическом отделении городской больницы им. В.И. Ленина, ребенок получает амбулаторное лечение. Его состояние удовлетворительное.

Еще четверо несовершеннолетних пострадали в других городах области.

В Макеевке 17 мая семилетний ребенок на автобусной остановке получил огнестрельное ранение правого голеностопного сустава. Его доставили в детское клиническое территориальное медицинское объединение г. Макеевка, где оказали медицинскую помощь в полном объеме. На третий день ребенка перевели в областную детскую клиническую больницу. На сегодня его состояние удовлетворительное, отмечается положительная динамика.

В Горловке 24 мая девушка 17 лет получила пулевое ранение грудной клетки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение городского территориального медицинского объединения «Семья и здоровье», где она находится по настоящее время. На сегодня его состояние удовлетворительное.

15-летний житель села Мариновка Шахтерского района 25 мая ехал в автомобиле, который расстреляли у блокпоста г. Снежное. Мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу с проникающим ранением брюшной полости с многочисленными ранениями кишечника, где оперативно прооперировали. Его состояние сейчас остается тяжелым.