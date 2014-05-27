Bloomberg: Украинцы в большей степени европейцы, чем французы

В своей статье под названием «Украинцы в большей степени европейцы, чем французы» на сайте Bloomberg.com Леонид Бершидский пишет о том, что несмотря на утверждения Президента России Владимира Путина, что Украиной правят «неонацисты» и «антисемиты», кандидаты от крайне правых сил получили очень мало голосов на президентских выборах. Зато на выборах в Европарламент, которые закончились в тот же день, крайне правые одержали убедительную победу.

Так если европейский идеал – это создание цитадели толерантности и общечеловеческих ценностей, кто тогда истинные европейцы?

Наверное, не те 25 % французских избирателей, которые помогли Национальному фронту одержать победу в воскресенье, или 27 % британских избирателей, обеспечивших первое место Партии независимости Соединенного Королевства, которая выступает против иммиграции. Возможно это украинцы, которые, по предварительным результатам, избрали проевропейского кандидата, отдав ему больше голосов, чем остальным 20 его соперникам вместе взятым?

Конечно, это не совсем справедливое сравнение. Те же французские и британские избиратели не отдали бы власть в своих странах тем же людям, которых они отправили в Европейский парламент. Они проголосовали так, чтобы послать сигнал лидерам своих стран и выразить свое недовольство европейской бюрократией. Средняя явка составила 43 %, в то время как в Украине проголосовали 60 % избирателей (и это учитывая то, что многие жители на востоке не смогли проголосовать из-за нестабильной ситуации и вмешательства пророссийских сепаратистов).

Большинство украинцев думали, что они действительно выбирают будущее для своей страны. Идеи, которые они разделяют, не имеют никакого отношения к антифашистской пропаганде Москвы, которую переняли многие в ЕС.

По данным экзит-полов, Дмитрий Ярош, кандидат в президенты от якобы грозной неофашистской организации Правый сектор набрал 1 % голосов. Олег Тягнибок от Свободы, партии, которая на шкале экстремизма могла бы занять место рядом с Национальным фронтом Марин Ле Пен, получил всего 1,3 %.

Ни удалось уйти далеко от них и Вадиму Рабиновичу, бизнесмену и председателю Европейского еврейского парламента, которому избиратели отдали 2 % своих голосов.

Чистота проевропейских настроений украинцев резко контрастирует с недовольством европейцев: даже Ярош и Тягнибок призывают как можно быстрее вступить в ЕС. Кандидаты, ранее приближенные к свергнутому Виктору Януковичу и лидерам коммунистической партии, которые выступали против вступления в ЕС, набрали вместе 10 % голосов. Это немного больше, чем немцы отдали ультраправой партии «Альтернатива для Германии», скептически настроенной по отношения к ЕС.

Парадокс этих двух голосований можно объяснить только вопросом иммиграции: украинцы хотят, чтобы их страна стала частью Евросоюза, чтобы получить возможность путешествовать и работать в европейских странах, в то время как многие избиратели в ЕС проголосовали за правых именно потому, что хотят, чтобы такие люди, как украинцы, остались за рамками ЕС.

Возьмем, к примеру, Андреаса Мёльцера, выдающегося кандидата от Австрийской ультраправой партии свободы. Он решил отказаться от предложения работать в Европейском парламенте после того, как охарактеризовал будущее Европы фразой «конгломерат негров», но его партия получила 20 % голосов на этих выборах, по сравнению с 7,3 %, которые она набрала 4 года назад. Золотая Заря, нео-нацистская партия, которая, по крайней мере, настолько же экстремальная, как Правый сектор, получила 9 % голосов в Греции. Список победителей-ксенофобов на европейских выборах, которые считаются одним из наибольших проявлений демократического процесса в мире, вызывает тревогу.

Евросоюз – это удивительный блок. Многие страны, которые входят в его состав, хотят из него выйти, но ровно такое же количество стран, которые пока не являются его членами, хотели бы в него попасть. Причины этого в основном экономические: люди хотят лучших условий работы и лучшего качества жизни, и когда они этого не получают, они склонны обвинять во всем иммигрантов.

Для того чтобы стать цитаделью толерантности и общечеловеческих ценностей, Европа должна сосредоточиться на том, что действительно важно. Вместо того чтобы придумывать правила для парикмахеров (они не должны одевать высокие каблуки во время работы, так как это вредит их здоровью) и регулировать высокоскоростную торговлю (почему бы каждой стране в отдельности не решить этот вопрос?), ЕС должен показать, что единый рынок труда выравнивает дисбаланс, а не способствует увеличению безработицы. Он должен сфокусироваться на создании рабочих мест и интеграции иммигрантов. А для этого европейцы должны помнить о первоначальной задаче ЕС, которой является объединение Европы, оставляя двери открытыми для тех стран, которые еще не стали его членами. Даже для Украины.