Украинские десантники уничтожили 2 блокпоста террористов в Краматорске

Украинские военные ликвидировали два блокпоста террористов в Краматорске.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"На днях участники антитеррористической операции осуществили превентивные действия, направленные на нейтрализацию боевиков, которые совершают теракты в населенных пунктах на востоке Украины. В ходе операции украинские десантники уничтожили два блокпоста сепаратистов в городе Краматорск", - сообщил он.

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Селезнев отметил, что пострадавших среди украинских силовиков и мирных жителей населенного пункта нет.

"Руководство антитеррористической операции в очередной раз подчеркивает, что действия личного состава АТО направлены против боевиков. Участники незаконных вооруженных формирований должны сложить оружие. В противном случае к ним будет применен весь комплекс мер для нейтрализации", - напомнил он.