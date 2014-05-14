В сети появилась карта блокпостов террористов

О создании карты в своем Facebook сообщил Роман Бурко.

"Просьба всех, кто может помочь в определении террористических объектов - скидывайте координаты, фото, видео постов, количество боевиков и по-возможности, тип вооружения. Любые сведенья, которые помогут группам антитеррора обезвредить боевиков и оккупантов", - написал он в соцсети.