Яценюк хочет, чтобы Россия прекратила использовать газ как новый тип оружия

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк журналистам в Брюсселе после встречи с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, передает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что позиция правительства относительно газового соглашения с Россией "очень четкая": "Мы направили российскому "Газпрому" предарбитражную ноту и призвали безотлагательно пересмотреть соглашение. Если Россия откажется, мы встретимся в суде в Стокгольме. Осталось менее 20 дней. И это последнее предупреждение России сесть за стол переговоров и найти решение".

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Глава правительства отметил, что Кабинет министров ценит усилия Европейской Комиссии в отношении проведения трехсторонней встречи между министрами и Комиссарами по вопросам энергетики Украины, ЕС и России.

Украинская сторона, напомнил он, направила российскому "Газпрому" официальное письмо с перечнем требований: "В том случае, если Россия продолжит цену на газ в 268 долларов за тысячу кубических метров, которая уже была установлена ​​на первый квартал этого года, Украина в десятидневный срок оплатит газ. Но в первую очередь мы должны подписать соглашение".