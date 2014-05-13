Папа Римский написал письмо Турчинову

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом говорится в письме Святейшего Отца к и.о. президента Украины, председателю Верховной Рады Александра Турчинова.

Глава Римско-католической церкви в своем письме выражает свои чувства украинскому народу, «особенно вспоминая о жертвах напряженных конфликтов, разразившихся в эти последние месяцы, а также о тех, которые страдают из причин нынешних событий».

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«В то же время заверяю о моей молитве, чтобы Власть Вашей Страны, вовлеченные Стороны, а также все международное сообщество не прекращали поиска мирных решений через диалог и переговоры, терпеливо, и используя все возможные средства в этом направлении.

Я не сомневаюсь, что будет сделано все возможное, чтобы успокоить души и возобновить отношения взаимного уважения и доверия, преодолевая атмосферу недоверия и притеснения, которая рискует распространиться еще больше и помешать достижению общих и долгосрочных договоренностей», - говорится в обращении Понтифика.