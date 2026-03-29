В Аргентине раскрыли время на подготовку пилота F-16: Украина справилась вдвое быстрее

Обучение украинцев могло длиться максимум до 8 месяцев.

Аргентина получила те же истребители F-16, что и Украина, и раскрыла, сколько времени необходимо для подготовки пилотов этих самолетов. Как анализирует Defense Express, сравнение этих данных с опытом украинских пилотов дает очень интересные результаты и показывает, что Украина справилась гораздо быстрее.

Программу подготовки приводит издание Zona Militar, по описанию она совпадает со стандартным курсом ВВС США.

Так, первый этап, базовый курс, подготовки пилота F-16 длится от 6 до 9 месяцев. За это время курсанты проходят 50-60 занятий на тренажере и начинают полеты на самолете с инструктором, которые длятся 80-100 летных часов. По итогам курса пилоты истребителя приобретают основные знания о самолете, его системах, узлах и агрегатах, а также об основных процедурах и маневрах.

Видео дня

После завершения базового курса пилот должен совершить самостоятельный вылет и провести тренировочные стрельбы. После этого он получает статус квалифицированного, но не полностью боеготового пилота.

Следующий этап – квалификационная подготовка (Mission Qualification Training), которая длится 3–4 месяца и охватывает 20–30 летных часов. На этом этапе пилоты учатся эксплуатировать F-16 как систему вооружения в конкретных оперативных условиях и отрабатывают воздушный бой за пределами прямой видимости, использование высокоточного вооружения, дозаправку в воздухе и т. д.

Только после прохождения MQT пилот получает статус боеготового пилота и может интегрироваться в эскадрилью и принимать участие в реальных миссиях.

Таким образом, стандартная программа обучения пилота, уже имеющего летную подготовку на других машинах, до уровня боеспособного пилота F-16 занимает от 9 до 15 месяцев.

За сколько справилась Украина

По доступной информации, первые четыре украинских пилота начали обучение на F-16 в конце октября 2023 года, и оно должно было длиться до мая 2024 года – примерно шесть месяцев. В то же время первые F-16 в Украину прибыли не позднее 4 августа 2024 года.

Это означает, что обучение украинцев могло длиться максимум до 8 месяцев.

В то же время на этих двух этапах обучение пилотов F-16 не заканчивается. Далее следует курс для командира эскадрильи (Flight Lead Upgrade, FLUG). Он предназначен для пилотов, имеющих налет в 300-500 часов на F-16, и длится два месяца интенсивной подготовки по управлению боем в составе группы из 2-4 самолетов, принятию решений в стрессовой ситуации и управлению связью. Очевидно, часть украинских пилотов F-16 его также прошла, отмечают аналитики.

И последний этап – продолжительностью еще 3-4 месяца – квалификация на пилота-инструктора (Instructor Pilot Upgrade, IP). Требования к нему включают 500-700 летных часов, доказанные аналитические способности, высокий уровень технической подготовки и индивидуального мастерства.

F-16 – новости

Ранее в Аргентине раскрыли стоимость подготовки пилота F-16. Так, стоимость контракта, который должен обеспечить аргентинским пилотам быструю и безопасную подготовку, составляет 33,2 млн долларов.

В зависимости от количества летного состава, стоимость обучения может составлять от 670-800 тысяч долларов до почти 1 млн долларов на одного летчика.

