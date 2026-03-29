Неделя в Киеве завершится приятным теплом, потом - похолодание

В понедельника температура в столице снизится.

В конце недели, 29 марта, погода в Киеве будет теплой, а уже с новой рабочей недели температура снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня днем воздух в столице прогреется до приятных +15°...+17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет 5-10 м/с, а атмосферное давление пониженное, но стабильное, 742-744 мм ртутного столба.

Погода 29 марта - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, Винницкой, Одесской, днем ​​и восточных и юго-восточных областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории сохранится погода без осадков. В Приазовье ночью и утром местами туман.

Ветер по стране будет северо-восточный, 5-10 м/с. Днем температура поднимется до +14°...+19°, только в западных областях будет свежее, +11°...+16°. В Карпатах ночью и днем +2°...+7°.

Похолодание в Киеве - что известно

В ближайшие дни погода в Киеве начнёт меняться: ясных периодов станет меньше, а облачность усилится. Ночные температуры останутся на прежнем уровне, тогда как днём ощутимо похолодает. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, изменения будут постепенными. Тёплая и преимущественно солнечная погода уступит место более облачной, при этом существенных осадков не ожидается.

Температура по ночам будет держаться в пределах +4°…+8°. Дневная температура снизится: если 28 марта было около +15°…+17°, то уже 31 марта и 1 апреля воздух прогреется лишь до +9°…+11°.

Вас также могут заинтересовать новости: