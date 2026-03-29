Ни один генерал, который начнет гражданскую войну в РФ, не будет иметь шансов, - эксперт

В то же время военное поражение РФ не приведет к краху власти в стране.

Евгений Пригожин, который был главой частной военной компании "Вагнер", во время своего бунта не имел шанса дойти до Москвы, и если сейчас какой-либо другой генерал попытается повторить эту идею - у него это также не получится. Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал военный эксперт, полковник запаса, участник миротворческих миссий Сергей Грабский.

"Предположим, у вас есть какая-то школьная доска, и вы пишете по ней мелом. И мел - вот этот кусочек, он просто стирается по мере того, как вы перемещаетесь из одной точки в другую. Точно так же и здесь. У Пригожина по пути не было системы, у него не было никаких ресурсов, которые его поддерживали. Самый классический пример - Наполеон. Он высадился после Эльбы, и к нему присоединялись войска, и его сила нарастала как снежный ком. К Пригожину никто не присоединился. Они могли вести либо партизанскую войну в условиях полного окружения, либо растягивать свои коммуникации, но у них опять же не было базы", - сказал Грабский.

Он добавил, что до Москвы в теории могли тогда дойти 20-30 тысяч "вагнеровцев", но это крайне малое количество военных для реализации каких-либо планов. И на сегодняшний день ни один российский генерал не имеет ресурсов и сил для проведения такой операции.

Видео дня

"Система, с которой мы воюем, обладает способностью создавать иммунные барьеры. Именно поэтому в этой системе они сделали все возможное, чтобы, несмотря на пафосные названия, там, где есть первая армия, по сути своей это военные подразделения, которые по своей силе не способны вести такие боевые действия или проводить рейдовые операции. Российская армия на это не способна. Ее этому не учили", - добавил Грабский.

В то же время он отметил, что даже значительные поражения РФ в войне против Украины не приведут к краху режима в России. По словам Грабского, Путин является символом современной России и поэтому пользуется поддержкой народа.

"Те, кто удерживает власть, якобы извлекли уроки и, используя репрессивный аппарат комитета государственной безопасности, который трансформировался в Федеральную службу безопасности, ну, якобы действовали на опережение с помощью тех колоссальных финансовых ресурсов, которые оказались в их руках в результате недальновидной политики западных стран. То есть система, какой бы дьявольской она ни была, у нее тоже есть свои ресурсы для противостояния и противодействия. Она тоже вырабатывает определенный иммунитет к определенным раздражителям", - отметил Грабский.

Протесты в РФ: что известно

Напомним, на фоне блокировки интернета россияне планировали провести демонстрации против этого. Однако еще на этапе планирования этих демонстраций власти России начали их подавлять. В частности, в одном из городов митинг был заблокирован из-за "осмотра деревьев". А в другом причиной стали проблемы с уборкой снега или ограничения, связанные с Covid-19.

CNN отмечало, что хотя в России и аргументируют отключение интернета якобы вопросами безопасности на фоне украинских ударов. Однако на практике это больше похоже на цифровой "железный занавес". Отмечается, что это уже парализует работу такси, доставку еды и даже медицинский контроль.

