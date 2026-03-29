Участница 'Мисс Гранд Таиланд-2026' оконфузилась на сцене (видео)

Девушка не растерялась и продолжила свою речь.

18-летняя Камолван Чанаго, которая участвовала в конкурсе "Мисс Гранд Таиланд-2026" и представляла провинцию Патхумтхани, попала в неловкую ситуацию на сцене.

Как пишет издание Daily Mail, у девушки прямо во время выступления выпали верхние виниры. Однако она быстро взяла их в руку, чтобы вернуть все на место, и продолжила говорить дальше. Этот конфуз быстро распространился в сети.

Кстати, зрители в зале поддержали модель и отметили, что Чанаго поразила своим самообладанием.

"На видео Камолван спокойно поправляет зубы и продолжает говорить. Это заслуживает восхищения", - отмечают журналисты.

К слову, в конкурсе красоты "Мисс Гранд Таиланд-2026" принимали участие 77 представительниц Таиланда. Победительница представит страну на "Мисс Гранд Интернешнл-2026", который должен состояться в Индии в октябре этого года. Удалось ли Камолван Чанаго одержать победу – пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что участницы "Мисс Вселенная" устроили бунт из-за унижения одной из женщин.

