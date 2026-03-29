Каждый огородник должен знать этот нюанс, чтобы потом собрать богатый урожай.

Из года в год споры между садоводами и огородниками не утихают из-за популярного корнеплода - владельцы участков дискутируют о том, как проращивать картошку на посадку правильно, что для нее лучше - свет или тень, и каким образом выбор метода влияет на урожайность. Рассказываем обо всех нюансах и главных отличиях способов.

Как проращивать картошку для посадки - на свету или в темноте

Для того чтобы понять, как проращивать картошку перед посадкой, важно разобраться, что происходит с ней при наличии света, а также при полном его отсутствии.

Темнота

Если вы оставите корнеплоды в погребе или подвале, куда не будут поступать солнечные лучи, то на картошке быстро появятся белые ростки. Важно, что вы не увидите нитевидных образований - тонких, белых и длинных, которые свидетельствуют о нежизнеспособности сорта. Опытные огородники знают, что такие ростки на картофеле, к сожалению, указывают на разные заболевания и потерю сортовых качеств.

На картофеле, проращиваемом в темноте, тоже будут белые отростки, но более крепкие, чем нитевидные. И это главный момент, который смущает садоводов, потому что они путают одно с другим. У таких белых ростков есть определенная функция - они дают начало стеблю (подземному побегу). В различных научных источниках о ботанике можно встретить другое название "этиолированный стебель", то есть белый или обесцвеченный. По мере роста на нем образуются столоны, а на них - клубень.

Свет

Если спросить любого опытного огородника, то он сразу ответит, как проращивать картошку - на свету или в темноте, выбирая первое. С одной стороны, будет прав, потому что эту тактику используют во всем мире, объясняя это разными причинами. Например, существует мнение, что картофель, пророщенный на свету, дает больший урожай, чем тот, что находился в темноте, однако это спорное утверждение. Любой деревенский житель, который выращивает картошку всю жизнь, скажет, что как раз клубни с длинными белыми ростками дают хороший урожай. Также иногда агрономы могут сказать, что на свету у картофеля образуется солонин, а он защищает культуру от болезней, но такую точку зрения тоже можно подвергнуть критике, так как если бы это было правдой, садоводы не боролись бы с вредителями и хворями, поражающими картошку, постоянно.

Вместе с тем, когда проращивать картошку начинают новички, они замечают серьезные недостатки такого метода:

свет подавляет большое количество ростков, из-за чего потом всходы появятся позже;

проращивание на свету способствует потере сортовых качеств - каждый последующий урожай будет хуже предыдущего;

воздействие света не гарантирует увеличение количества клубней.

Кроме того, проращивать картошку таким образом - это целая наука. Во-первых, потому что культуре нужно 14-15 часов постоянного воздействия ультрафиолета, а обеспечить такие условия непросто. Во-вторых, важно учитывать требования конкретного сорта, потому что универсальных правил нет. В-третьих, от них же зависит и срок проращивания. Одна ошибка может обойтись дорого - вы попросту лишитесь урожая, зря потратив время и силы.

Именно поэтому огородники со стажем знают, как проращивать картошку, и то же самое рекомендуют делать всем, кто решил заняться этим делом весной - класть корнеплод перед посадкой исключительно в темное место. Этот "дедовский" способ в 99% случаев дает прекрасный, а главное - предсказуемый, результат без сюрпризов. И даже если в условиях дачного участка, испробовав оба метода, вы получите одинаковый и по качеству, и по количеству урожай, хлопот со "светлым" методом будет гораздо больше.

