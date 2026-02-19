Чтобы не согрешить в Страстную пятницу, запомните ее запреты.

Страстная пятница - особенная дата в христианстве, которая считается наиболее скорбной в году. Этот праздник верующие проводят в тишине, покаянии, молитве и размышлении о своей жизни. С датой связаны многие церковные запреты, которые следует запомнить, чтобы ненамеренно не согрешить.

Почему Страстная пятница так называется - история праздника

Страстной, Великой или Святой пятницей называют последнюю пятницу перед Пасхой. Это не праздник в привычном смысле, а скорбный день, посвященный последнему дню земной жизни Иисуса Христа. Верующие оплакивают казнь Спасителя и искупление им грехов человечества.

В день Страстной пятницы христиане вспоминают события перед казнью Иисуса. Это произошло на горе Голгофе. Христа обвинили в богохульстве, приковали к кресту и бичевали. Согласно Библии, вместе с ним также распяли двух преступников. Один из них перед смертью раскаялся в грехах, и за это попал в рай, а второй насмехался над Иисусом и был отправлен в ад.

С тех пор ежегодно перед Пасхой отмечается Страстная пятница - почему так называется праздник, можно понять по церковной терминологии. В христианстве Страстями Христовыми называют события, которые Иисус пережил непосредственно перед казнью.

Когда Страстная пятница в 2026 году

Как было упомянуто выше, Страстной называют ближайшую пятницу к Пасхе, которая всегда выпадает на воскресенье. То есть скорбный праздник наступает за 2 дня до Воскресения Христового.

Напомним, Пасха 2026 года у православных будет 12 апреля, а Страстная пятница - 10 апреля. У католиков праздники отмечаются 5 и 3 апреля соответственно.

Чем известна Страстная пятница - что нельзя делать и что можно

Для верующих Страстная пятница является днем глубокой скорби и строгого поста. Чтобы не совершить грех, в этот день запрещается:

есть мясную пищу, яйца и рыбу, поскольку длится Великий пост; некоторые верующие вообще воздерживаются от еды до выноса плащаницы храме;

веселиться и бурно праздновать;

ссориться, ругаться матом;

употреблять алкоголь;

убирать, делать ремонт и в целом заниматься делами по дому;

выпекать пасхи;

работать в земле.

Но не только запретами известна Страстная пятница - что можно делать, также определено церковными верованиями. День следует посвятить молитвам и размышлениям о своем жизненном пути, раскаянию в грехах. По возможности стоит посетить богослужение в храме.

